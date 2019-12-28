Ученые открыли новую пользу манго

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28 декабря 2019, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Индийские ученые обнаружили новые полезные свойства манго. Исследователи заявили, что фрукт является пребиотиком. При этом отмечается, что из 300 известных на сегодняшний день сортов манго пребиотические свойства есть только у двенадцати.

Ученые рассказали, что фенолы и углеводы в составе фрукта оказывают антиоксидантный эффект, а высокое количество селена и витамина Е полезны для работы сердца. Также манго назвали пребиотиком, помогающем легче усваивать питательные вещества и увеличить продуктивность бактерий микроорганизмов пищеварительного тракта. Фрукт рекомендуют диабетикам и людям с аутоимунными, онкологическими и сердечными заболеваниями.