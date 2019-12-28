Ученые открыли новую пользу манго

Индийские ученые обнаружили новые полезные свойства манго. Исследователи заявили, что фрукт является пребиотиком. При этом отмечается, что из 300 известных на сегодняшний день сортов манго пребиотические свойства есть только у двенадцати.
Ученые рассказали, что фенолы и углеводы в составе фрукта оказывают антиоксидантный эффект, а высокое количество селена и витамина Е полезны для работы сердца. Также манго назвали пребиотиком, помогающем легче усваивать питательные вещества и увеличить продуктивность бактерий микроорганизмов пищеварительного тракта. Фрукт рекомендуют диабетикам и людям с аутоимунными, онкологическими и сердечными заболеваниями.