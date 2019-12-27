//Здоровье 13+
Диетолог рассказала, как часто можно есть кондитерские изделия
27 декабря 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва
//Здоровье 13+
27 декабря 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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В мире
В мире
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Названы признаки появления онкологического заболевания в молодом возрасте. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад специалисты…
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Жаркое из блогов
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Общество
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Общество
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Дочка герцогини Кембриджской Кэтрин и принца Уильяма – четырехлетняя принцесса Шарлотта – продемонстрировала поистине "королевские" манеры во время общения с поклонниками…
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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, какие кондитерские изделия лучше выбрать для новогоднего стола, а также, как часто…
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Шоу-бизнес
Завтра, 28 декабря, на телеканале «Россия-1» выйдет очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова будет Юра Шатунов. Тема передачи, цитируем ведущего…
Общество
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В мире
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Общество
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