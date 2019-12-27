Диетолог рассказала, как часто можно есть кондитерские изделия

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, какие кондитерские изделия лучше выбрать для новогоднего стола, а также, как часто можно употреблять в пищу сладкое.

Эксперт порекомендовала ставить на праздничный стол сладости с наименьшей энергетической ценностью и с минимальным содержанием сахара.

Диетолог уточнила, что желательно заменить торты фруктами или отдавать предпочтения изделиям на основе фруктов. Стародубова также подчеркнула, что кондитерские изделия являются праздничной едой, поэтому есть их чаще одного раза в неделю не следует.