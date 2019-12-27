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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Стоматолог назвала ключевые ошибки при чистке зубов

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Стоматолог назвала ключевые ошибки при чистке зубов
зубная паста и щетка, pixabay.com
Австралийский стоматолог Элизабет Милфорд рассказала о ключевых ошибках, которые люди допускают во время чистки зубов. Оказалось, что следует соблюдать ряд важных правил при данной процедуре.
 
Эксперт отметила, что большинство людей любят полоскать рот водой сразу же после чистки зубов, а это, как выяснилось, существенно снижает укрепляющий эффект зубной пасты.
 
Врач подчеркнула также, что чистить зубы не следует после употребления кислой пищи или напитков, так как это способно привести к повреждению зубов.
 
Милфорд добавила, что некоторые проводят процедуру очищения слишком быстро и усердно. По ее словам, лучше тратить на чистку примерно две минуты и не нажимать слишком сильно на щетку.
ЕТ

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