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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Психолог рассказал, как в отсутствие снега поддерживать праздничное настроение

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Психолог рассказал, как в отсутствие снега поддерживать праздничное настроение
елочные игрушки, pixabay.com
Психолог Сергей Ланг рассказал, как поддерживать новогоднее настроение без привычного снега. В некоторых российских регионах стоит по-осеннему теплая, но пасмурная погода, местами идут дожди.
 
Ланг сообщил, что появление снега на улицах вызывает у людей заложенные с детства рефлексы. Многие привыкли, что именно погодные условия свидетельствует о грядущем празднике, а если снег не идет, то подсознательно человеку кажется, что "сказки" не будет. Это в отдельных случаях приводит к когнитивному диссонансу и даже депрессии.
 
Психолог убежден, что следует брать настроение в свои руки и создавать "сказку" самостоятельно, сообщает Радио Sputnik. Сергей Ланг рекомендует в течение дня слушать новогоднюю музыку и обязательно украшать дом. Кроме того, эксперт советует ярче одеваться. Так, мозг получит сигнал о том, что праздник все же наступит, невзирая на погоду за окном.
ЕТ

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