Психолог рассказал, как в отсутствие снега поддерживать праздничное настроение

Ланг сообщил, что появление снега на улицах вызывает у людей заложенные с детства рефлексы. Многие привыкли, что именно погодные условия свидетельствует о грядущем празднике, а если снег не идет, то подсознательно человеку кажется, что "сказки" не будет. Это в отдельных случаях приводит к когнитивному диссонансу и даже депрессии.

Психолог убежден, что следует брать настроение в свои руки и создавать "сказку" самостоятельно, сообщает Радио Sputnik. Сергей Ланг рекомендует в течение дня слушать новогоднюю музыку и обязательно украшать дом. Кроме того, эксперт советует ярче одеваться. Так, мозг получит сигнал о том, что праздник все же наступит, невзирая на погоду за окном.