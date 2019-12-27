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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять скрытых признаков наступления инфаркта миокарда озвучили кардиологи из США

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять скрытых признаков наступления инфаркта миокарда озвучили кардиологи из США
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое время назад в интернете.

Самые опасные для здоровья сердца человека алкогольные напитки назвали врачи

Самые опасные для здоровья сердца человека алкогольные напитки назвали врачи

В списке признаков болезни, который опубликовал канал «Здравовед» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. тошнота и рвота;

2. необъяснимая усталость в течение нескольких дней;

3. затрудненное дыхание;

4. болевые ощущения в шее и челюсти;

5. диарея, боли в области живота или желудка.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали самые опасные для сердца спиртные напитки. Специалисты предостерегли от употребления коктейлей, где смешиваются алкоголь и энергетики.

 

ДЦ

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