Пять скрытых признаков наступления инфаркта миокарда озвучили кардиологи из США

Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое время назад в интернете.
В списке признаков болезни, который опубликовал канал «Здравовед» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. тошнота и рвота;
2. необъяснимая усталость в течение нескольких дней;
3. затрудненное дыхание;
4. болевые ощущения в шее и челюсти;
5. диарея, боли в области живота или желудка.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали самые опасные для сердца спиртные напитки. Специалисты предостерегли от употребления коктейлей, где смешиваются алкоголь и энергетики.