Список самых первых симптомов рака легких огласили врачи-онкологи

Специалисты в области онкологии обозначили самые первые признаки рака легких. Об этом идет речь в публикации, которую разместили некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
В списке ранних симптомов болезни, выложенных на сайте MedikForum.ru, присутствуют:
1. затяжной кашель;
2. чувство усталости;
3. потеря аппетита.
Также о раке легких могут свидетельствовать:
1. проблемы с устойчивостью;
2. резкая потеря веса;
3. хриплый голос;
4. боль и дискомфорт под ребрами, в груди или плече.
Ранее в четверг сообщалось, что доктора перечислили сигналы человеческого организма о появлении опухоли щитовидной железы.