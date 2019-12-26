Список самых первых симптомов рака легких огласили врачи-онкологи

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26 декабря 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области онкологии обозначили самые первые признаки рака легких. Об этом идет речь в публикации, которую разместили некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

В списке ранних симптомов болезни, выложенных на сайте MedikForum.ru, присутствуют:

1. затяжной кашель;

2. чувство усталости;

3. потеря аппетита.

Также о раке легких могут свидетельствовать:

1. проблемы с устойчивостью;

2. резкая потеря веса;

3. хриплый голос;

4. боль и дискомфорт под ребрами, в груди или плече.

Ранее в четверг сообщалось, что доктора перечислили сигналы человеческого организма о появлении опухоли щитовидной железы.