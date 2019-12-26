Четыре признака появления опухоли щитовидной железы перечислили медспециалисты

Медицинские специалисты рассказали, какие признаки указывают на появление опухоли щитовидной железы. Данная информация содержится в материале, который разместили в интернете.
В списке симптомов заболевания, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. утолщение в области шеи;
2. затрудненное глотание;
3. изменение голоса;
4. проблемы с дыханием и речью.
При наличии подобных сигналов организма необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора поведали о способах профилактики инсульта головного мозга, который часто приводит к летальному исходу.