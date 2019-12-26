Четыре признака появления опухоли щитовидной железы перечислили медспециалисты

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26 декабря 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали, какие признаки указывают на появление опухоли щитовидной железы. Данная информация содержится в материале, который разместили в интернете.

В списке симптомов заболевания, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. утолщение в области шеи;

2. затрудненное глотание;

3. изменение голоса;

4. проблемы с дыханием и речью.

При наличии подобных сигналов организма необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора поведали о способах профилактики инсульта головного мозга, который часто приводит к летальному исходу.