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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Четыре признака появления опухоли щитовидной железы перечислили медспециалисты

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре признака появления опухоли щитовидной железы перечислили медспециалисты
Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали, какие признаки указывают на появление опухоли щитовидной железы. Данная информация содержится в материале, который разместили в интернете.

Четыре способа не скончаться из-за инсульта головного мозга подсказали доктора

Четыре способа не скончаться из-за инсульта головного мозга подсказали доктора

В списке симптомов заболевания, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. утолщение в области шеи;

2. затрудненное глотание;

3. изменение голоса;

4. проблемы с дыханием и речью.

При наличии подобных сигналов организма необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора поведали о способах профилактики инсульта головного мозга, который часто приводит к летальному исходу.

 

ДЦ

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