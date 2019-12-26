Малышева рассказала, как сохранить стройность после праздников

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26 декабря 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Елена Малышева дала несколько советов о том, как провести праздники и не набрать лишние килограммы. Врач подсказала, как сохранить стройность после новогоднего застолья.

Малышева посоветовала всем, кто следит за фигурой, не пить вино, а лишь немного «подкрашивать» им воду, чтобы не вызывать лишних вопросов у других празднующих. Также стоит по возможности отказаться от жирных блюд и закусок. Выбирая праздничные угощения, стоит следить, чтобы салат занимал не меньше половины тарелки. Кроме того, худеющим посоветовали грызть лед, чтобы избавиться от чувства голода.