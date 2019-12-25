Сомнолог объяснил, как не сбить режим в праздники

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25 декабря 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон объяснил, как лучше всего спланировать день после празднования нового года, чтобы не сбить режим сна.

Ковальзон предупредил, что после новогодней ночи не стоит спать весь следующий день, чтобы не сбить режим с самого начала праздников. Он подчеркнул, что если восстановить график 1 января не удастся, то лучше вернуться к нему на следующий день, 2 января.

«Чтобы не сбивать режим, после длинной новогодней ночи не нужно отсыпаться слишком долго, вечером будет тяжело засыпать. Лучше всего днем не спать вовсе, либо подремать минут 40-45», - рассказал специалист.