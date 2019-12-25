Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Сомнолог объяснил, как не сбить режим в праздники

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Сомнолог объяснил, как не сбить режим в праздники
Фото: pixabay.com

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон объяснил, как лучше всего спланировать день после празднования нового года, чтобы не сбить режим сна.

Ковальзон предупредил, что после новогодней ночи не стоит спать весь следующий день, чтобы не сбить режим с самого начала праздников. Он подчеркнул, что если восстановить график 1 января не удастся, то лучше вернуться к нему на следующий день, 2 января.

«Чтобы не сбивать режим, после длинной новогодней ночи не нужно отсыпаться слишком долго, вечером будет тяжело засыпать. Лучше всего днем не спать вовсе, либо подремать минут 40-45», - рассказал специалист.

АБ

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Среди севастопольских школьников продолжают пользоваться популярностью «снюсы» - сильнодействующие вещества, которые содержат никотин. Хотя по официальным данным случаев…

//новости ан

//новости ан

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…

//новости ан

Главврач городской клинической больницы №71, кардиолог, писатель, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Александр Мясников поддержал Общероссийскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан