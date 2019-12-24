Пять главных симптомов появления раковой опухоли в легком раскрыли пульмонологи

Обозначены главные признаки, которые сигнализируют о появлении злокачественного новообразования в легком. Информацией по данной теме поделились пульмонологи, говорится в материале, размещенном в блогосфере.
Список симптомов смертельно опасной болезни, опубликованный на канале «Здоровье – наше богатство» в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. беспричинное похудение;
2. постоянный кашель;
3. мышечная слабость;
4. проблемы с дыханием;
5. болевые ощущения в области груди.
Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты назвали опасные признаки образования тромбов в организме человека. В число данных симптомов, в частности, вошли отеки и боль, похожая на судороги.