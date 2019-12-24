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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пять главных симптомов появления раковой опухоли в легком раскрыли пульмонологи

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять главных симптомов появления раковой опухоли в легком раскрыли пульмонологи
Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Обозначены главные признаки, которые сигнализируют о появлении злокачественного новообразования в легком. Информацией по данной теме поделились пульмонологи, говорится в материале, размещенном в блогосфере.

Три опасных признака образования тромбов в организме перечислили медспециалисты

Три опасных признака образования тромбов в организме перечислили медспециалисты

Список симптомов смертельно опасной болезни, опубликованный на канале «Здоровье – наше богатство» в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. беспричинное похудение;

2. постоянный кашель;

3. мышечная слабость;

4. проблемы с дыханием;

5. болевые ощущения в области груди.

Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты назвали опасные признаки образования тромбов в организме человека. В число данных симптомов, в частности, вошли отеки и боль, похожая на судороги.

 

ДЦ

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