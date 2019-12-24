Врач-стоматолог назвал самые вредные напитки для здоровья зубов

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24 декабря 2019, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Если желаете иметь голливудскую улыбку, подумайте, какие напитки и каким способом пить. Британский врач-стоматолог Кристофер Орр рассказал, что сильнее всего разрушают зубную эмаль алкогольные напитки и газированные.

Вредны для здоровья зубов игристые вина — шампанское и Просекко. Вина негативно действуют на зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара. Как пояснил стоматолог из Лондона, PH-уровень у разных вин разный, а самые кислотные вина — белые.

Разрушают зубы любые сладкие розовые вина, коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя. По совету зубного врача, если хочется выпить вина быз вреда для здоровья зубов, пользуйтесь трубочкой. Между глотками рекомендуется ополаскивать рот.

Желание выпить еще не пропало? Многие любят растягивать удовольствие, на какой-дибо тусовке пьют вино по глоточку несколько часов. Стоматолог пояснил, что таком употреблении алкоголя не успевает выработаться слюна, которая является естественной защитой зубов.

Врач советует употреблять газированные напитки с перерывом в полчаса, чтобы успела выработаться слюна.