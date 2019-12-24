Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач-стоматолог назвал самые вредные напитки для здоровья зубов

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Врач-стоматолог назвал самые вредные напитки для здоровья зубов
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Если желаете иметь голливудскую улыбку, подумайте, какие напитки и каким способом пить.  Британский врач-стоматолог Кристофер Орр рассказал, что сильнее всего разрушают зубную эмаль алкогольные напитки и газированные.

Вредны для здоровья зубов игристые вина — шампанское и Просекко. Вина негативно действуют на зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара.  Как пояснил стоматолог из Лондона, PH-уровень у разных вин разный, а самые кислотные вина — белые.

Разрушают зубы любые сладкие розовые вина, коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя. По совету зубного врача, если хочется выпить вина быз вреда для здоровья зубов, пользуйтесь трубочкой. Между глотками рекомендуется ополаскивать рот.

Желание выпить еще не пропало?  Многие любят растягивать удовольствие, на какой-дибо тусовке пьют вино по глоточку несколько часов. Стоматолог пояснил, что таком употреблении алкоголя не успевает выработаться слюна, которая является естественной защитой зубов.

Врач советует употреблять газированные напитки с перерывом в полчаса, чтобы успела выработаться слюна.

ИЧ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация…

Ирину Шейк, Арми Хаммера и еще десяток знаменитостей обвиняют в продажности из-за их участия на фестивале электронной музыки в Саудовской Аравии. Праздник расценили…

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что девочку, которая с рождения живет в частой детской клинике, до сих пор не забрали домой родители. Суд…

//новости ан

Они пришла домой к жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео с учений МВД по разгону митингов, в которых принимали участие…