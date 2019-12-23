Медики назвали симптомы, указывающие на появление тромбов

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23 декабря 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

лаборатория, pixabay.com

Ученые рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии тромбов в организме. Согласно последней информации, во-первых, не стоит игнорировать боль, которая напоминает судороги.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на красноватый или голубоватый оттенок кожи, который также может говорить о наличии тромба.

Врачи отмечают, что признаком возникновения кровяных сгустков являются отеки на руках или ногах. Эксперты призывают непременно проверить здоровье, а затем включить в свой рацион чеснок, куркуму, кайенский перец и семена льна, которые способны защитить организм от формирования тромбов.