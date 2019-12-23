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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Эксперты назвали самый опасный алкоголь

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперты назвали самый опасный алкоголь
Фото: pixabay.com

Исследователи из Великобритании составили список самых опасных спиртных напитков, влияние которых на организм может быть непредсказуемым и крайне тяжелым.

Самыми опасными исследователи назвали портвейн и херес, передаёт Радио Sputnik. Первую сточку рейтинга напитки заняли из-за высокого содержания этанола в совокупности с быстрым всасыванием в кровь. Не менее опасным признали виски, который хоть и медленнее поступает в кровь, но гораздо крепче, а потому приводит к более сильному опьянению.

Также коварными эксперты сочли и игристые вины, которые благодаря углекислому газу быстрее доставляют алкоголь в кровь. Специалисты отметили, что после таких напитков похмелье бывает более тяжелым.

АБ

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