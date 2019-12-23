Эксперты назвали самый опасный алкоголь

//Здоровье 13+

23 декабря 2019, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Исследователи из Великобритании составили список самых опасных спиртных напитков, влияние которых на организм может быть непредсказуемым и крайне тяжелым.

Самыми опасными исследователи назвали портвейн и херес, передаёт Радио Sputnik. Первую сточку рейтинга напитки заняли из-за высокого содержания этанола в совокупности с быстрым всасыванием в кровь. Не менее опасным признали виски, который хоть и медленнее поступает в кровь, но гораздо крепче, а потому приводит к более сильному опьянению.

Также коварными эксперты сочли и игристые вины, которые благодаря углекислому газу быстрее доставляют алкоголь в кровь. Специалисты отметили, что после таких напитков похмелье бывает более тяжелым.