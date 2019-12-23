Врач назвала несколько симптомов онкологии, которые можно не замечать годами

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23 декабря 2019, 07:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева назвала несколько возможных симптомов рака головы и шеи, на которые многие люди могут годами не обращать внимания.

«Это неясные боли, какие-то опухоли или шишечки, уплотнения, на которые люди годами не обращают внимания. Это непонятные выделения, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка, дискомфорт при глотании», - перечислила она.

Также Яковлева назвала тревожным сигналом, если без видимых причин начали шататься зубы или пигментные пятна стали расти и менять цвет. Специалист посоветовала обратить внимание, если у здорового взрослого человека «на ровном месте» начались головные боли, отит и заложенность носа. Врач отметила, что чем раньше диагностирована онкология, тем больше у больного шансов на выздоровление.