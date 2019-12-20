Семь предвестников надвигающегося инфаркта миокарда перечислили доктора

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20 декабря 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены признаки, которые являются предвестниками приближающегося инфаркта миокарда. Информацией по данной теме поделились доктора.

В списке симптомов, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. ноющая, давящая боль в области груди;

2. онемение левой руки и пальцев;

3. одышка;

4. сильная потливость;

5. учащенный пульс;

6. отечность;

7. долгая простуда.

Ранее в пятницу сообщалось, что медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга. Людям, которые хотят сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, в частности, посоветовали регулярно заниматься спортом и есть больше овощей и фруктов.