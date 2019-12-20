Семь предвестников надвигающегося инфаркта миокарда перечислили доктора

Обозначены признаки, которые являются предвестниками приближающегося инфаркта миокарда. Информацией по данной теме поделились доктора.
В списке симптомов, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. ноющая, давящая боль в области груди;
2. онемение левой руки и пальцев;
3. одышка;
4. сильная потливость;
5. учащенный пульс;
6. отечность;
7. долгая простуда.
Ранее в пятницу сообщалось, что медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга. Людям, которые хотят сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, в частности, посоветовали регулярно заниматься спортом и есть больше овощей и фруктов.