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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь предвестников надвигающегося инфаркта миокарда перечислили доктора

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Семь предвестников надвигающегося инфаркта миокарда перечислили доктора
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены признаки, которые являются предвестниками приближающегося инфаркта миокарда. Информацией по данной теме поделились доктора.

Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

В списке симптомов, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. ноющая, давящая боль в области груди;

2. онемение левой руки и пальцев;

3. одышка;

4. сильная потливость;

5. учащенный пульс;

6. отечность;

7. долгая простуда.

Ранее в пятницу сообщалось, что медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга. Людям, которые хотят сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, в частности, посоветовали регулярно заниматься спортом и есть больше овощей и фруктов.

 

ДЦ

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