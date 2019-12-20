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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Отечественные дженерики убивают россиян. Импортозамещение превратилось в мщение

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Отечественные дженерики убивают россиян. Импортозамещение превратилось в мщение

В Красноярской детской больнице в настоящее время находится полуторагодовалая Соня, у которой редкое заболевание - нефробластома. Лечение шло по плану, но после замены зарубежного препарата на отечественный аналог ситуация ухудшилась.  У ребёнка отнялись ноги. Родители малышки готовы за любые средства приобрести оригинальное лекарство, но его нигде нет. В Европе его можно купить, но только по рецепту зарубежного врача.

Причиной отсутствия в России мировых торговых марок жизненно важных лекарств является политика импортозамещения. Когда Государственная Дума приняла закон об ответных санкциях Западу, многие зарубежные препараты ушли с отечественного рынка. Всего в этом году было запрещено более 720 лекарственных препаратов зарубежного производства.

Медикаменты не могут купить для лечебных учреждений даже крупные чиновники. Такие сделки могут привлечь внимание и вызвать недовольство руководителей государства. При этом в ноябре 2019 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что отечественная медицина - самая лучшая в мире. А все проблемы, которые имеются в данной сфере, носят локальный характер из-за плохой работы врачей или чиновников.

Вылечить девочку Соню из Красноярского края на сегодняшний день невозможно из-за отсутствия необходимого лекарства, которое имеется только за рубежом. Но из-за политики государства, приобрести его не представляется возможным. Вот такой замкнутый круг. Впору самому министру Скворцовой надевать большой рюкзак и ехать в Европу за дефицитными препаратами, которые спасут жизнь многим людям.

ПВ

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