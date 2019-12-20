Какую опасность для здоровья несут новые

//Здоровье 13+

20 декабря 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Создатели нового фильма «Звездные воины: Скайуокер. Восход» перед показом предупреждают зрителей об опасности. Невролог Ольга Голубинская объяснила, что за проблемы со здоровьем могут возникнуть во время просмотра картины.

Отмечается, что во время просмотра может начаться эпилептический припадок. При этом приступ может случиться даже со здоровыми людьми, передаёт Радио Sputnik. К подобному эффекту приводит быстрая смена ярких кадров на большом экране в совокупности со звуковым сопровождением.

Невролог объяснила, как можно обезопасить себя во время просмотра. «Попробуйте сесть дальше от экрана, либо берите с собой защитные очки с темными стеклами. Это снизит воздействие этих негативных факторов на кору головного мозга через зрительный анализатор», - посоветовала она.