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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Эндокринолог рассказала, как убрать жир на животе

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Эндокринолог рассказала, как убрать жир на животе
Фото: pixabay.com

Американский эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, что полностью избавиться от жира на животе можно только в том случае, если привести в порядок метаболизм.

Специалист объяснила, что на медленный метаболизм указывают сонливость, вялость, упадок сил, выпадение волос, головные боли и быстрый набор веса при стандартных порциях. Чтобы ускорить метаболизм Лоуден посоветовала уделить внимание наращиванию мышечной массы и сократить ежедневное потребление калорий.

«Важно, чтобы вы пытались сжечь больше калорий, чем потребляете, но при этом дали своему телу достаточно энергии для функционирования - голод замедляет ваш метаболизм», - сказала она.

При этом врач подчеркнула, что не стоит надеяться на мгновенные результаты – организму нужно достаточно времени, чтобы перестроиться.

АБ

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