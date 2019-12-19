Врач рассказала, когда лучше родить первенца

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19 декабря 2019, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Врач-репродуктолог Ксения Краснопольская объяснила, в каком возрасте лучше всего родить первенца. Специалист подчеркнула, что в последние годы из-за изменения репродуктивного поведения женщины по всему миру часто сталкиваются с бесплодием.

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Краснопольская рассказала, что чем выше возраст матери, тем меньше у нее шансов родить ребенка без осложнений во время беременности. Эксперт отметила, что современные женщины стремятся сначала построить карьеру, а только потом заводить семью.

«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», - считает врач.