Врач рассказала, когда лучше родить первенца

Врач-репродуктолог Ксения Краснопольская объяснила, в каком возрасте лучше всего родить первенца. Специалист подчеркнула, что в последние годы из-за изменения репродуктивного поведения женщины по всему миру часто сталкиваются с бесплодием.
Краснопольская рассказала, что чем выше возраст матери, тем меньше у нее шансов родить ребенка без осложнений во время беременности. Эксперт отметила, что современные женщины стремятся сначала построить карьеру, а только потом заводить семью.
«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», - считает врач.