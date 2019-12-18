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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Кардиолог предупредила, что аномально теплая зима таит опасности для здоровья

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кардиолог предупредила, что аномально теплая зима таит опасности для здоровья
Фото: pixabay.com

Кардиолог Наталья Нассибулина предупредила, что аномально теплая зима может отрицательно сказаться на здоровье. Врач рассказала, что сделать, чтобы помочь организму справиться с необычной погодой.

Нассибулина отметила, что изменение погодных условий особенно тяжело переносят гипертоники, а также те, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и бронхиальной астмы.

«Меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система», - объяснила она.

Кардиолог посоветовала наладить режим сна и питания, а также больше бывать на свежем воздухе. «Все эти процессы должны сопровождаться элементами закаливания, но без фанатизма. Не надо обливаться в мороз холодной водой, все должно проходить в комфортных условиях», - подытожила она.

АБ

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