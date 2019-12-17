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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три предупреждающих о злокачественной опухоли симптома раскрыли медспециалисты

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7mednews.ru

Три предупреждающих о злокачественной опухоли симптома раскрыли медспециалисты
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые предупреждают об онкологическом заболевании. Соответствующая информация содержится в материале, который разместили некоторое время назад в сети.

Шесть сигналов организма о появлении рака позвоночника перечислили онкологи

Шесть сигналов организма о появлении рака позвоночника перечислили онкологи

В списке признаков рака, опубликованном порталом 7mednews.ru, фигурируют:

1. нарастающая общая слабость;

2. резкое похудение без увеличения физических нагрузок и изменений в рационе питания;

3. субфебрильная температура.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи назвали сигналы человеческого организма о появлении рака позвоночника. В число данных симптомов, в частности, вошло снижение чувствительности к холодному и горячему.

 

ДЦ

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