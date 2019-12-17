Три предупреждающих о злокачественной опухоли симптома раскрыли медспециалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые предупреждают об онкологическом заболевании. Соответствующая информация содержится в материале, который разместили некоторое время назад в сети.
В списке признаков рака, опубликованном порталом 7mednews.ru, фигурируют:
1. нарастающая общая слабость;
2. резкое похудение без увеличения физических нагрузок и изменений в рационе питания;
3. субфебрильная температура.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи назвали сигналы человеческого организма о появлении рака позвоночника. В число данных симптомов, в частности, вошло снижение чувствительности к холодному и горячему.