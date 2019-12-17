Эксперт оценил мнение ученых об опасных для здоровья алкогольных напитках

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17 декабря 2019, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

бутылки, pixabay.com

Нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков оценил мнение британских ученых об алкогольных напитках, которые вызывают самое сильное похмелье и являются опасными.

Нарколог счел двусмысленным мнение о том, что те или иные спиртные напитки способны вызвать разные последствия для организма человека.

Зыков подчеркнул, что рассуждение о том, что херес более вреден, чем водка, кажется ему малоубедительным. Нарколог отметил, что в данном вопросе важнее не качество алкоголя, а его количество. "И количестве чего именно – почти все равно", – заметил эксперт.

Напомним, ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что употребление хереса или портвейна приводит к крайне быстрому опьянению.