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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Эксперт оценил мнение ученых об опасных для здоровья алкогольных напитках

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил мнение ученых об опасных для здоровья алкогольных напитках
бутылки, pixabay.com

Нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков оценил мнение британских ученых об алкогольных напитках, которые вызывают самое сильное похмелье и являются опасными.

Ученые назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

Ученые назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

Нарколог счел двусмысленным мнение о том, что те или иные спиртные напитки способны вызвать разные последствия для организма человека.

Зыков подчеркнул, что рассуждение о том, что херес более вреден, чем водка, кажется ему малоубедительным. Нарколог отметил, что в данном вопросе важнее не качество алкоголя, а его количество. "И количестве чего именно – почти все равно", – заметил эксперт.

Напомним, ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что употребление хереса или портвейна приводит к крайне быстрому опьянению.

ЕТ

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