Через 2-3 года пациенты получат дистанционную диагностику без посещения поликлиники

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17 декабря 2019, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в России разрабатывается оборудование, которое сможет определить болезнь на ранней стадии. При этом никуда идти не надо. Проверить своё здоровье можно дистанционно. Заслуженный врач России, профессор Тихоокеанского государственного медицинского университета Александр Шепарев рассказал «Аргументам недели», как программа будет работать.



С помощью новых технологий можно выявить возможный риск онкологического, сердечно-сосудистого заболевания или другую болезнь на ранней стадии. Потом сделать заключение, а если есть необходимость, провести профилактику, лечение.



По сути это компьютерная дермография. На кожу воздействуют слабым электрическим током. С помощью датчиков фиксируют сопротивление кожи. Формируется очаг поражения, и организм дает о нём информацию. Происходит съём показателей. Если наблюдаются отклонения от нормы, значит, есть повод для беспокойства. Система показывает, какой орган требует внимания, где есть напряжение.



Человек может обследоваться, потратить всего 15 минут и узнать то, о чём и не догадывался. Сейчас учёные трудяся над тем, чтобы такая система работала дистанционно. Показания можно будет отправить оператору, он их прочитает и определит, что дальше делать.



Чтобы всё завершить, нужно 2-3 года, может и больше. Аппаратура сложная и дорогостоящая, программы постоянно требуют совершенствования, оцифровки и, прежде всего, высококвалифицированных специалистов, которые поставили бы точный диагноз.



Подробности читайте в эксклюзивном интервью профессора "Аргументам недели".



