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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Ученые назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки
бутылки, pixabay.com

Группа ученых из Брайтонского университета в Великобритании недавно провела масштабное исследование и выявила алкогольные напитки, которые являются самыми опасными для здоровья человека. 

Оказалось, что наиболее сильное опьянение и негативное влияние на организм вызывают херес и портвейн. В эту же категорию включили виски и различные игристые вина.

Ученые призывают не злоупотреблять спиртными напитками, поскольку это способно серьезно подорвать здоровье. Наиболее надежным способом сохранить организм в хорошем виде эксперты называют полный отказ от алкоголя.

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