Ученые назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

Группа ученых из Брайтонского университета в Великобритании недавно провела масштабное исследование и выявила алкогольные напитки, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Оказалось, что наиболее сильное опьянение и негативное влияние на организм вызывают херес и портвейн. В эту же категорию включили виски и различные игристые вина.
Ученые призывают не злоупотреблять спиртными напитками, поскольку это способно серьезно подорвать здоровье. Наиболее надежным способом сохранить организм в хорошем виде эксперты называют полный отказ от алкоголя.