Ученые назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

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17 декабря 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

бутылки, pixabay.com

Группа ученых из Брайтонского университета в Великобритании недавно провела масштабное исследование и выявила алкогольные напитки, которые являются самыми опасными для здоровья человека.

Оказалось, что наиболее сильное опьянение и негативное влияние на организм вызывают херес и портвейн. В эту же категорию включили виски и различные игристые вина.

Ученые призывают не злоупотреблять спиртными напитками, поскольку это способно серьезно подорвать здоровье. Наиболее надежным способом сохранить организм в хорошем виде эксперты называют полный отказ от алкоголя.