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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Доктор медицинских наук привел доводы о пользе кратковременного голодания для здоровья человека

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор медицинских наук привел доводы о пользе кратковременного голодания для здоровья человека
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов полезно для здоровья человека.  Свои доводы по поводу кратковременного голодания привел доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

Во-первых, организм человека во время голодания начинает утилизировать измененные клетки, которые перестали функционировать. Организм превращает изменённые клетки в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Во-вторых, во время голодания организм начинает получать энергию из жирных кислот, и это ведёт к снижению веса тела человека, и соответственно, к сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
Как говорит врач, лишаясь питания извне, организм оказывается в стрессовом состоянии и пытается бороться за выживание в новых для него условиях.

Сергеев объяснил, что организму приходится активизировать свои защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы.
Эксперт считает, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему.  Во время голодания иммунная система начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами.

Сергеев порекомендовал схемы краткосрочного голодания, - передает RT. По его оценке, самая популярная и самая щадящая — "12/12". Он советует поужинать в 19 часов и больше ничего не есть 12 часов, до семи часов утра. В 7 утра устроить завтрак.
Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему "16/8". Ужин — в 16 часов, а завтрак — утром, в 8 часов. Во время голодания он советует пить воду.

Врач рекомендует ограничивать себя в еде в выходные дни. По совету Сергеева, для женщин полезно ограничивать свой рацион 500 ккал в день, 600 ккал — мужчинам.

Медки призывают имеющих проблемы со здоровьем людей посоветоваться с лечащим врачом перед тем, как практиковать голодание.

ИЧ

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