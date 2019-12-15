Кому нельзя есть картошку?

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15 декабря 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что некоторым людям стоит ограничить в своем рационе присутствие представителей семейства пасленовых, таких как картофель, помидоры, перец и баклажаны.

Косметолог и врач превентивной медицины Юлиана Чечурина посоветовала исключить эти продукты всем, кто страдает от аутоимуных заболеваний. Перечисленные продукты содержат соланин, который может привести к аллергическим реакциям, а также вызвать воспаление стенок кишечника.

«Такое распространённое сейчас аутоиммунное заболевание, как гипотиреоз, чаще всего связано с неправильным питанием и нарушением работы кишечника», - заявила Чечурина.