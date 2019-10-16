Главные сигналы о появлении раковой опухоли в головном мозге обозначили медики

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16 октября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены главные сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования в головном мозге. Соответствующую информацию озвучили медики, говорится в опубликованной в сети заметке.

В списке, выложенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. головные боли, которые усиливаются во время физической активности;

2. головокружения;

3. резкое ухудшение зрения;

4. снижение остроты слуха;

5. ощущение слабости в верхних и нижних конечностях;

6. сильная потливость, которая ранее не была характерна для человека;

7. нарушения сердечного ритма;

8. резкие перепады артериального давления.