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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Главные сигналы о появлении раковой опухоли в головном мозге обозначили медики

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Главные сигналы о появлении раковой опухоли в головном мозге обозначили медики
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены главные сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования в головном мозге. Соответствующую информацию озвучили медики, говорится в опубликованной в сети заметке.

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В списке, выложенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. головные боли, которые усиливаются во время физической активности;

2. головокружения;

3. резкое ухудшение зрения;

4. снижение остроты слуха;

5. ощущение слабости в верхних и нижних конечностях;

6. сильная потливость, которая ранее не была характерна для человека;

7. нарушения сердечного ритма;

8. резкие перепады артериального давления.

 

ДЦ

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