Главные сигналы о появлении раковой опухоли в головном мозге обозначили медики

Перечислены главные сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования в головном мозге. Соответствующую информацию озвучили медики, говорится в опубликованной в сети заметке.
В списке, выложенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. головные боли, которые усиливаются во время физической активности;
2. головокружения;
3. резкое ухудшение зрения;
4. снижение остроты слуха;
5. ощущение слабости в верхних и нижних конечностях;
6. сильная потливость, которая ранее не была характерна для человека;
7. нарушения сердечного ритма;
8. резкие перепады артериального давления.