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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Появились новые данные о влиянии стресса матери на течение и исход беременности

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Появились новые данные о влиянии стресса матери на течение и исход беременности
беременная женщина, pixabay.com

Сотрудники Колумбийского врачебно-хирургического колледжа Вагелос недавно провели ряд масштабных исследований и получили новые данные о влиянии материнского стресса на течение и исход беременности.

В эксперименте приняли участие 187 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые ждали ребенка. Они ответили на ряд вопросов с целью оценки их бытовых стрессогенных, психосоциальных и физических факторов, передает журнал "Здоровье".

Выяснилось, что 17 процентов опрошенных страдали от стресса, тревоги и даже депрессии, а еще 16 процентов – от физического дискомфорта, который появляется в связи с артериальным давлением и лишним весом.

Ученые выяснили, что у беременных, которые испытывали психологический или физический стресс, значительно реже рождались мальчики. Дело в том, что эмбрионы мужского пола очень уязвимы к непростым внутриутробным условиям. Кроме того, оказалось, что преждевременные роды и родовой процесс с осложнениями зачастую связаны с тревожным состоянием матери.

ЕТ

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