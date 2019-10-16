Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

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16 октября 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

кофе и печенье, pixabay.com

Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали о правилах питания на работе. По словам специалистов, следует регулярно соблюдать несколько ключевых правил.

Во-первых, рекомендуется не пропускать обеденный перерыв. Эксперты напоминают, что есть необходимо пять-шесть раз в день небольшими порциями. Не следует делать длительные промежутки между приемами пищи, поскольку это является стрессом для организма, передает RT.

Во-вторых, не стоит заменять обед пирожками или булочками. В-третьих, не стоит злоупотреблять солеными продуктами, так как они повышают артериальное давление и приводят к появлению отеков на ногах.

Специалисты советуют брать с собой в офис легкий перекус: орехи, сухофрукты, фрукты и немного горького шоколада. Также следует пить около 2 литров воды.

Необходимо каждые 30-40 минут вставать со стула, делать разминку или ходить по помещению.