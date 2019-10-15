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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи назвали причины развития рака груди

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи назвали причины развития рака груди
Фото: pixabay.com

Российские врачи назвали основные причины развития рака молочной железы. Специалисты утверждают, что помимо наследственности есть ещё несколько факторов, являющихся причиной возникновения онкологии.

Отмечается, что рак груди может вызвать курение и злоупотребление спиртным, приём гормональных препаратов, солярий и прямые солнечные лучи. Также не стоит забывать о генетической предрасположенности и регулярно проходить обследования, передаёт РИА Новости. Специалисты советуют женщинам старше 40 лет посещать маммолога не реже, чем раз в пару лет, а старше 50 лет – ежегодно. При этом если есть предрасположенность к онкологии, то проверять здоровье нужно чаще.

АБ

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