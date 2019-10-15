Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять правил снижения артериального давления без лекарств посоветовали эксперты

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Пять правил снижения артериального давления без лекарств посоветовали эксперты
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в блогосфере.

Первые симптомы появления в организме злокачественной опухоли назвали врачи

Первые симптомы появления в организме злокачественной опухоли назвали врачи

Канал Health & Life в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, страдающим от гипертонии, нужно:

1. употреблять больше калия, им, в частности, богаты бананы, шпинат и батат;

2. есть меньше сахара и углеводов;

3. перейти на растительную пищу;

4. отказаться от кофеина.

Ранее во вторник сообщалось, что медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, говорящие о появлении раковой опухоли.

 

 
ДЦ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…