Пять правил снижения артериального давления без лекарств посоветовали эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в блогосфере.
Канал Health & Life в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, страдающим от гипертонии, нужно:
1. употреблять больше калия, им, в частности, богаты бананы, шпинат и батат;
2. есть меньше сахара и углеводов;
3. перейти на растительную пищу;
4. отказаться от кофеина.
Ранее во вторник сообщалось, что медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, говорящие о появлении раковой опухоли.