Пять правил снижения артериального давления без лекарств посоветовали эксперты

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15 октября 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в блогосфере.

Канал Health & Life в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, страдающим от гипертонии, нужно:

1. употреблять больше калия, им, в частности, богаты бананы, шпинат и батат;

2. есть меньше сахара и углеводов;

3. перейти на растительную пищу;

4. отказаться от кофеина.

Ранее во вторник сообщалось, что медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, говорящие о появлении раковой опухоли.