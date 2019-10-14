Как избежать эмоционального выгорания в офисе

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14 октября 2019, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты назвали основные неблагоприятные производственные факторы офисной работы. Среди них: высокая напряженность труда, профессиональный стресс, ненормированный график труда, неблагоприятные условия рабочей среды в офисах.

Психолог Наталья Панфилова в эфире НСН рассказала, что эмоциональное выгорание лечится обычной физкультурой. "Синдром эмоционального выгорания – модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. И у таких людей должны быть хобби увлечения, которые переключают его. Эмоциональное выгорание – это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть", - объяснила специалист.