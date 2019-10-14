Ранние сигналы организма о раке поджелудочной железы перечислили специалисты

Обозначены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о раке поджелудочной железы. По данному вопросу высказались специалисты, говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал 00news.ru, необходимо пройти обследование, если зафиксированы:
1. тошнота, рвота, потеря аппетита;
2. вздутие живота;
3. резкое похудение;
4. отвращение к некоторым продуктам;
5. быстрая утомляемость;
6. депрессия.
Ранее сообщалось, что эндокринологи рассказали, какие симптомы говорят о развитии сахарного диабета. В число данных признаков попали, в частности, постоянное чувство голода и долгое заживление ран.