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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ранние сигналы организма о раке поджелудочной железы перечислили специалисты

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Ранние сигналы организма о раке поджелудочной железы перечислили специалисты
фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Обозначены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о раке поджелудочной железы. По данному вопросу высказались специалисты, говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Восемь симптомов развивающегося сахарного диабета обозначили эндокринологи

Восемь симптомов развивающегося сахарного диабета обозначили эндокринологи

Как пишет портал 00news.ru, необходимо пройти обследование, если зафиксированы:

1. тошнота, рвота, потеря аппетита;

2. вздутие живота;

3. резкое похудение;

4. отвращение к некоторым продуктам;

5. быстрая утомляемость;

6. депрессия.

Ранее сообщалось, что эндокринологи рассказали, какие симптомы говорят о развитии сахарного диабета. В число данных признаков попали, в частности, постоянное чувство голода и долгое заживление ран.

 

ДЦ

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