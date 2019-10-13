Ящик Пандоры онкологического центра имени Блохина открылся

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13 октября 2019, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Известный на всю Россию онкоцентр им. Блохина привлёк внимание всей страны за последние несколько недель. «Наружу» вышли не только проблемы врачей, но и открылась «опухоль» целой системы здравоохранения.



Врачи медицинского центра последнее время боролись не только с серьёзными заболеваниями у детей, но и с руководством учреждения.



Врачи отказались быть заложниками системы созданной группой бессовестных управленцев. Медики просят нормальной заработной платы и человеческих условий.



Зарплата сократилась текущим летом. Ушло много не только простого медицинского персонала, но и опытных профессионалов. Из-за имеющихся поборов, о которых рассказывали уволившиеся врачи, люди вынуждены искать другие медицинские учреждения.



Помимо этого онкоцентру не хватает финансирования на лекарства, медикаменты, обслуживание. Больше 20 лет Министерство здравоохранения не может достроить дополнительный корпус, который можно было бы использовать в качестве пансионата для детей с родителями, находящимися на амбулаторном обследовании.



Многие уволившиеся врачи получили так называемый «волчий билет за бунтарский характер». Руководство онкоцентра Блохина указало другим медицинским ведомствам, чтобы не брали на работу уволившихся сотрудников. При этом в ряде российских регионов детский онколог в штате медучреждений вообще отсутствует.



