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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Чем грозит здоровью подбор очков без врача

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Чем грозит здоровью подбор очков без врача
Фото: pixabay.com

Врач-офтальмолог, эксперт в очковой коррекции зрения Николай Макуха рассказал изданию «Вечерняя Москва», чем грозит здоровью человека подбор очков без врача.

Очки пациентам подбираются чаще в магазинах оптики, чем в поликлиниках, отмечают специалисты. Это связано с тем, что у врачей не хватает времени, в оптике специалисты подходят к вопросу основательнее. "Около 75 процентов рецептов очков и линз, которые выписывают врачи, связаны с астигматизмом. Поэтому купленные в переходе очки не смогут полностью соответствовать вашим требованиям. Такие очки вызывают перенапряжение мышц, это приводит к головной боли, неприятным ощущениям в шее и плечах у людей старше 40 лет", - рассказал офтальмолог.

Ранее специалист ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение - нужно элементарно проводить больше времени на свежем воздухе, отдыхать от работы за компьютером и защищать глаза от солнца, а также посещать врача-офтальмолога, сообщает Nation News.

АГ

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