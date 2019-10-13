Медики рассказали, когда нужно отказаться от горячего чая

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13 октября 2019, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Медики рассказали, как не заболеть и чем согреться. Настоящим спасением в период простуд становятся травяные и фруктовые чаи. Первые не только вкусны, но еще и обладают лекарственным действием. Вторые — поддерживают иммунитет, оказывают положительное влияние на состояние организма в целом.

Однако у осенних горячих чаев свои особенности. Некоторые из них обладают потогонным действием, так что перед выходом на улицу их лучше не пить. А по возвращении домой — как раз можно побаловать себя, пишет издание "Вечерняя Москва". "При начальной стадии цистита прекрасно помогает настой брусничных листьев, а так же клюквенный морс, температуру снизит чай с липовым цветом", - отмечают врачи.

Ранее специалисты рассказали, что чай с малиновым вареньем в качестве профилактического средства от простуды совершенно не принесёт пользы. Это объясняется тем, что витамин С в составе малины распадается в процессе варки варенья из-за высокой температуры, сообщает Nation News.