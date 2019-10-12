Онищенко прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по снижению риска развития рака

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил рекомендации Роспотребнадзора по снижению риска развития рака. Ранее специалисты ведомства дали советы по правильному питанию.

Онищенко подтвердил, что людям старшего возраста лучше получать белок из молочных продуктов, белого мяса и рыбы. В интервью " Говорит Москва " медик призвал создать отдельные программы или даже телеканал, на которых эксперты будут рассказывать россиянам о грамотном отношении к здоровью.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить риск развития онкологии.