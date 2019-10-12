Ученые объяснили, почему после бессонной ночи людей тянет на жирную пищу

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12 октября 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые из Медицинской школы имени Файнберга при Северо-Западном университете провели масштабное исследование и установили, почему после бессонной ночи людей зачастую тянет на жирную пищу.

В эксперименте принимали участие 25 добровольцев, которых попросили спать ночью не более 4 часов. На следующим день участникам исследования предложили выбрать продукты на завтрак из широкого ассортимента шведского стола. Как сообщает журнал "Здоровье", выбор испытуемых в большинстве случаев был в пользу калорийной пищи. Люди, которые спали дольше, отдавали предпочтение более здоровым завтракам.

В ходе изучения результатов анализа крови и МРТ-снимков добровольцев выяснилось, что в условиях депривации сна у людей увеличивался уровень молекул, которые являются частью эндоканнабиноидной системы. Это приводило к серьезному нарушению нейронной связи между грушевидной корой и островком – первая несет ответственность за восприятие запахов, а вторая отвечает за обработку данных о состоянии организма для контроля потребления пищи. Ученые отметили, что существенный недостаток сна исказил нейронную связь, что вылилось в нездоровые предпочтения в пище.