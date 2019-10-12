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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Медики назвали несколько факторов, которые повышают риск заболевания раком

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Медики назвали несколько факторов, которые повышают риск заболевания раком
фото: pixabay.com

Российские медики назвали несколько факторов, которые повышают риск заболевания раком.  В Роспотребнадзоре привели такие данные: около 30% случаев онкологических заболеваний связаны курением, употреблением алкоголя, потреблением продуктов фастфуда и неподвижным образом жизни.

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Метод выявления раковой опухоли в домашних условиях подсказал врач-онколог

По данным экспертов ведомства, рак являются второй из основных причин смерти во всем мире. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что в 2015 году Международное агентство по изучению рака заявило о повышении риска развития онкозаболеваний при чрезмерном употреблении мяса. Эксперты отметили, что если в рационе человека более 100 граммов мяса в день, риск развития рака может увеличиться до 17%. Раком рискуют заболеть любители колбас, наггетсов, пиццы.

Ожирение, которое распространяется в нашей стране, грозит возникновением опухолей в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

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