В каких регионах России пенсионеры чаще страдают психическими расстройствами

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11 октября 2019, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России за последние четыре года количество пенсионеров, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, уменьшилось на 14%. Согласно информации Минздрава РФ, показатели снизились с 3681,3 случая на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста в 2015 году до 3167,5 в 2018 году.

Больше всего больных пенсионеров в 2018 году было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (6016,9 на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста), Орловской области (5758,4) и Республике Марий Эл (5753). Меньше всего - в Чеченской Республике (857,3 на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста), Республике Ингушетия (1240,7) и Псковской области (1755), сообщает News.ru.

Также как пишет "Дни24", специалисты из США выяснили, почему женщины подвержены депрессивным расстройствам больше мужчин. Так, в стрессовой ситуации активность нейронов у самцов была значительно меньше, чем у женских особей.