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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Лучшие напитки для снижения артериального давления перечислили медики из США

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшие напитки для снижения артериального давления перечислили медики из США
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, рассказали, какие напитки лучше других помогают в борьбе с гипертонией. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Метод выявления раковой опухоли в домашних условиях подсказал врач-онколог

Метод выявления раковой опухоли в домашних условиях подсказал врач-онколог

Портал medikforum.ru пишет, что специалисты посоветовали людям, которым нужно нормализовать свое артериальное давление, употреблять комбучу, ферментированный напиток на основе чая и сахара. Комбуча богата антиоксидантами и полезными пробиотиками.

Также благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают чай из гибискуса, гранатовый и свекольный соки, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что российский онколог Андрей Галин подсказал метод определения рака в домашних условиях.

 

ДЦ

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