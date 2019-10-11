Лучшие напитки для снижения артериального давления перечислили медики из США

//Здоровье 13+

11 октября 2019, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, рассказали, какие напитки лучше других помогают в борьбе с гипертонией. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Портал medikforum.ru пишет, что специалисты посоветовали людям, которым нужно нормализовать свое артериальное давление, употреблять комбучу, ферментированный напиток на основе чая и сахара. Комбуча богата антиоксидантами и полезными пробиотиками.

Также благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают чай из гибискуса, гранатовый и свекольный соки, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что российский онколог Андрей Галин подсказал метод определения рака в домашних условиях.