Специалисты Подмосковья рассказали, почему болят животы у школьников

//Здоровье 13+

11 октября 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Каждый год в Московской области на прием к гастроэнтерологу обращаются более 30 тыс. детей. Из них 92% сегодня успешно проходят лечение, а на оставшиеся 8% приходятся тяжелые формы заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Для школьников Подмосковья сегодня как никогда актуальны гастриты, эзофагиты, рефлюксная болезнь, а также функциональные нарушения нижнего отдела пищеварительного тракта", – сообщила врач. Функциональные запоры провоцирует неправильный режим дня, питания и чрезмерные нагрузки у школьника, передает сайт "Подмосковье сегодня".