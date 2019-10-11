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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Специалисты Подмосковья рассказали, почему болят животы у школьников

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Подмосковья рассказали, почему болят животы у школьников
Фото: pixabay.com

Каждый год в Московской области на прием к гастроэнтерологу обращаются более 30 тыс. детей. Из них 92% сегодня успешно проходят лечение, а на оставшиеся 8% приходятся тяжелые формы заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Для школьников Подмосковья сегодня как никогда актуальны гастриты, эзофагиты, рефлюксная болезнь, а также функциональные нарушения нижнего отдела пищеварительного тракта", – сообщила врач. Функциональные запоры провоцирует неправильный режим дня, питания и чрезмерные нагрузки у школьника, передает сайт "Подмосковье сегодня".

АГ

//картина дня

Политика

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