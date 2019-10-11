Ученые выявили новую причину риска развития рака

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11 октября 2019, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские ученые провели исследование и выявили новую причину возникновения онкологических заболеваний. Результаты эксперимента показали, что фастфуд и готовая еда в упаковках грозит не только развитием рака, но и заболеваниями щитовидной железы и снижением иммунитета.

Ученые обнаружили в продуктах быстрого приготовления перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС). Исследователи некоммерческой организации Silent Spring Institute (США) отметили, что именно ПФАС способствует развитию рака.

В исследовании наблюдались более 10 тысяч человек. Оценивалась взаимосвязь их питания и показателей крови, которые связаны с ПФАС. Специалисты учитывали, как часто участники эксперимента питались продуктами фастфуда и в кафе, и как меняются показатели крови.

Оказалось, что люди, которые чаще питались фастфудом или ели в кафе, имеют повышенный уровень ПФАС, - сообщает портал MedicalXpress.