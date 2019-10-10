Семь ранних симптомов развития сахарного диабета у мужчин перечислили врачи

Специалисты в области медицины рассказали, какие ранние симптомы говорят о развитии сахарного диабета у мужчин. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
В списке, опубликованном порталом 00news.ru, в частности, присутствуют:
1. частые позывы в туалет;
2. болезненное мочеиспускание;
3. постоянная слабость;
4. постоянное чувство голода и жажды;
5. резкое похудение;
6. покалывание в конечностях;
7. изменение цвета кожных покровов.
Ранее в четверг сообщалось, что онкологи обозначили неочевидные сигналы человеческого организма о раковой опухоли.