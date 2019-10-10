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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь ранних симптомов развития сахарного диабета у мужчин перечислили врачи

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Семь ранних симптомов развития сахарного диабета у мужчин перечислили врачи
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие ранние симптомы говорят о развитии сахарного диабета у мужчин. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Три неочевидных сигнала организма о появлении раковой опухоли назвали онкологи

Три неочевидных сигнала организма о появлении раковой опухоли назвали онкологи

В списке, опубликованном порталом 00news.ru, в частности, присутствуют:

1. частые позывы в туалет;

2. болезненное мочеиспускание;

3. постоянная слабость;

4. постоянное чувство голода и жажды;

5. резкое похудение;

6. покалывание в конечностях;

7. изменение цвета кожных покровов.

Ранее в четверг сообщалось, что онкологи обозначили неочевидные сигналы человеческого организма о раковой опухоли.

 

ДЦ

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