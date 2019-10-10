Семь ранних симптомов развития сахарного диабета у мужчин перечислили врачи

//Здоровье 13+

10 октября 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие ранние симптомы говорят о развитии сахарного диабета у мужчин. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

В списке, опубликованном порталом 00news.ru, в частности, присутствуют:

1. частые позывы в туалет;

2. болезненное мочеиспускание;

3. постоянная слабость;

4. постоянное чувство голода и жажды;

5. резкое похудение;

6. покалывание в конечностях;

7. изменение цвета кожных покровов.



Ранее в четверг сообщалось, что онкологи обозначили неочевидные сигналы человеческого организма о раковой опухоли.