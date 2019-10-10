Три неочевидных сигнала организма о появлении раковой опухоли назвали онкологи

Специалисты в области онкологии обозначили три неочевидных симптома появления в человеческом организме злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в сети.
Как пишет интернет-ресурс webinfo.kz, пройти обследование у врача необходимо, если наблюдаются следующие признаки:
1. охриплость голоса, которая не проходит в течение длительного периода времени;
2. утолщение концевых фаланг пальцев;
3. сильная потливость по ночам.
Ранее в четверг сообщалось, что исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, посоветовали простой способ предотвращения утреннего инфаркта.