Три неочевидных сигнала организма о появлении раковой опухоли назвали онкологи

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10 октября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области онкологии обозначили три неочевидных симптома появления в человеческом организме злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в сети.

Как пишет интернет-ресурс webinfo.kz, пройти обследование у врача необходимо, если наблюдаются следующие признаки:

1. охриплость голоса, которая не проходит в течение длительного периода времени;

2. утолщение концевых фаланг пальцев;

3. сильная потливость по ночам.

Ранее в четверг сообщалось, что исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, посоветовали простой способ предотвращения утреннего инфаркта.