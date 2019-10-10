Доктор Мясников посоветовал метод определения рака без анализов и обследований

//Здоровье 13+

10 октября 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный медицинский специалист и телевизионный ведущий, рассказал, как определить рак без анализов и обследований. Доктор процитирован в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

По словам Мясникова, насторожить должны следующие сигналы организма:

1. сухость и зуд кожи;

2. пигментные пятна;

3. изменение цвета ногтей;

4. сбои в работе кишечника;

5. специфический кашель с осиплостью;

6. изменение родинок;

7. долгое заживление ран.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили основные симптомы надвигающегося сердечного приступа. В число данных признаков, в частности, вошли одышка и постоянная усталость.