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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Доктор Мясников посоветовал метод определения рака без анализов и обследований

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников посоветовал метод определения рака без анализов и обследований
фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный медицинский специалист и телевизионный ведущий, рассказал, как определить рак без анализов и обследований. Доктор процитирован в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

Главные признаки надвигающегося сердечного приступа обозначили медики

Главные признаки надвигающегося сердечного приступа обозначили медики

По словам Мясникова, насторожить должны следующие сигналы организма:

1. сухость и зуд кожи;

2. пигментные пятна;

3. изменение цвета ногтей;

4. сбои в работе кишечника;

5. специфический кашель с осиплостью;

6. изменение родинок;

7. долгое заживление ран.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили основные симптомы надвигающегося сердечного приступа. В число данных признаков, в частности, вошли одышка и постоянная усталость.

 

ДЦ

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