Доктор Мясников посоветовал метод определения рака без анализов и обследований

Александр Мясников, отечественный медицинский специалист и телевизионный ведущий, рассказал, как определить рак без анализов и обследований. Доктор процитирован в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.
По словам Мясникова, насторожить должны следующие сигналы организма:
1. сухость и зуд кожи;
2. пигментные пятна;
3. изменение цвета ногтей;
4. сбои в работе кишечника;
5. специфический кашель с осиплостью;
6. изменение родинок;
7. долгое заживление ран.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили основные симптомы надвигающегося сердечного приступа. В число данных признаков, в частности, вошли одышка и постоянная усталость.