Учёные рассказали об опасности повторного использования бутылок

//Здоровье 13+

10 октября 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Канадские учёные выявили, что повторное использование пластиковых бутылок несёт опасность для организма человека. Они заметили, что из-за многоразового использования в стенках тары образуются микротрещины, в которых скапливаются бактерии.

Эксперты отметили, что даже промывание тёплой водой неэффективно для очищения бутылки от возможной инфекции. По их словам, повторное употребление жидкости из пластиковой бутылки может привести к отравлению, расстройству желудку и частой рвоте, пишет газета "СП".

Учёные провели исследование, которое показало, что из 70 бутылок у 50% образцов зафиксировано превышение допустимых норм содержания бактерий. Отмечается, что на результаты эксперимента повлияла высокая температура воздуха, потому что при ней бактерии быстрее размножаются, сообщает "Planet Today".