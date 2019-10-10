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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Учёные рассказали об опасности повторного использования бутылок

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные рассказали об опасности повторного использования бутылок
фото: pixabay.com

Канадские учёные выявили, что повторное использование пластиковых бутылок несёт опасность для организма человека. Они заметили, что из-за многоразового использования в стенках тары образуются микротрещины, в которых скапливаются бактерии.

Эксперты отметили, что даже промывание тёплой водой неэффективно для очищения бутылки от возможной инфекции. По их словам, повторное употребление жидкости из пластиковой бутылки может привести к отравлению, расстройству желудку и частой рвоте, пишет газета "СП".

Учёные провели исследование, которое показало, что из 70 бутылок у 50% образцов зафиксировано превышение допустимых норм содержания бактерий. Отмечается, что на результаты эксперимента повлияла высокая температура воздуха, потому что при ней бактерии быстрее размножаются, сообщает "Planet Today".

БА

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