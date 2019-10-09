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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученый рассказала о редком для России виде рака

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый рассказала о редком для России виде рака
фото: pixabay.com

Ученый Дина Степанова рассказала о редкой и тяжёлой форме онкологического заболевания. По её словам, в России об этом виде рака знают даже не все врачи, поэтому  исследования по поиску лечения почти не проводятся.

"По нейрофиброматозу публикаций в России нет, клинических исследований нет ... Например, никто здесь не будет им прописывать эверолимус в сочетании с симвастатином, а это то, что получают сейчас американские дети с нейрофиброматозом", - передаёт слова эксперта телеканал "360".

Степанова отметила, что от нейрофиброматоза страдает 1 на 25 тыс. человек, а в России 1 на 60 тыс. человек. Она добавила, что дети с этим диагнозом доживают до 30 лет.

Степанова объяснила, что при нейрофиброматозе образуются опухоли в центральной нервной системе. В результате чего пациент теряет слух и равновесие.

Сейчас учёный старается своими силами проводить исследования и даже обустроила лабораторию на базе РНИМУ имени Н. И. Пирогова в Москве.

"Мне хочется стать хотя бы той лабораторией, привлечь врачей — если врачи узнают, что мы есть, они выйдут на нас", - заключила она.

БА

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