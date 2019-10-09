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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять возможных сигналов организма о злокачественной опухоли в мозге назвали врачи

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пять возможных сигналов организма о злокачественной опухоли в мозге назвали врачи
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие сигналы человеческого организма могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в блогосфере.

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Выложены советы главы Немецкой лиги гипертонии по снижению давления без лекарств

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти обследование у доктора необходимо, если наблюдаются:

1. проблемы со зрением, в частности, двоение в глазах;

2. тошнота и рвота по утрам;

3. речевые нарушения;

4. увеличение молочных желез у мужчин и чрезмерный рост волос у женщин;

5. длительная головная боль.

Ранее в среду сообщалось, что медик из Германии Бернхард Крамер назвал способы снижения артериального давления без таблеток.

 

ДЦ

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