Пять возможных сигналов организма о злокачественной опухоли в мозге назвали врачи

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9 октября 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие сигналы человеческого организма могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти обследование у доктора необходимо, если наблюдаются:

1. проблемы со зрением, в частности, двоение в глазах;

2. тошнота и рвота по утрам;

3. речевые нарушения;

4. увеличение молочных желез у мужчин и чрезмерный рост волос у женщин;

5. длительная головная боль.

Ранее в среду сообщалось, что медик из Германии Бернхард Крамер назвал способы снижения артериального давления без таблеток.