Пять возможных сигналов организма о злокачественной опухоли в мозге назвали врачи

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие сигналы человеческого организма могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти обследование у доктора необходимо, если наблюдаются:
1. проблемы со зрением, в частности, двоение в глазах;
2. тошнота и рвота по утрам;
3. речевые нарушения;
4. увеличение молочных желез у мужчин и чрезмерный рост волос у женщин;
5. длительная головная боль.
Ранее в среду сообщалось, что медик из Германии Бернхард Крамер назвал способы снижения артериального давления без таблеток.