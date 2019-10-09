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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

К каким последствиям приводит отказ от сладкого?

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

К каким последствиям приводит отказ от сладкого?
Фото: pixabay.com

Многие люди приходят к решению исключить сахар из своего рациона. Мотивы могут быть разными: начиная от заботы о здоровье и заканчивая контролем веса. Диетолог Елена Толоконникова предупредила, что происходит с организмом без сладкого.

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Врач рассказала, что полный отказ от сахара приводит к проблемам с селезенкой и печенью, а также артриту, тромбозу и даже может стать причиной депрессий. Также отсутствие в рационе сладкого может сказаться на памяти и работе мозга, передаёт «Российская газета».

При этом Толоконникова отметила, что необходимый сахар можно получать не только из привычных сладостей, но также из болгарского перца, репчатого лука, свеклы, кукурузы и цветной капусты.

АБ

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